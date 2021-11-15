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Kara Kartal Kaf-Kaf'ı üzdü

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda P. Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Kara Kartal Kaf-Kaf'ı üzdü
ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda P. Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti. Lawson ve Whitehead'ın skorer oyunuyla üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu 26-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Icrypex, devreyi 37-30 önde kapadı. 26. dakikayı 49-40 önde geçen konuk ekip, son periyoda 8 sayı önde girdi: 52-60. Final çeyreğinde P. Karşıyaka, üst üste bulduğu sayılarla farkı 4'e (62-66) kadar düşürdü. Lawson'un 3 sayılık atışı ile rahatlayan Kartal, karşılaşmadan 79-67 galip ayrıldı.
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