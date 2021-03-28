Haberler Basketbol Galatasaray 64-51 BOTAŞ | MAÇ SONUCU

Galatasaray 64-51 BOTAŞ | MAÇ SONUCU

'nde play-off turu çeyrek final ilk maçları oynanıyor. Bu doğrultuda sahasında BOTAŞ'ı konuk eden Galatasaray, parkeden 64-51 galibiyetle ayrıldı. 2 galibiyet alanın 'a yükseleceği eşleşmede sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 16:21
Galatasaray 64-51 BOTAŞ | MAÇ SONUCU

play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 64-51 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 31 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.

SAYI DAĞILIMI

Galatasaray: Prints 5, 4, Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, Rusell 2, 5, 2, 6, , 2

BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş, 13, 7, , 17,

SON DAKİKA