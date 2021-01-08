Anadolu Efes’in rakibi Asvel

Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:04Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
AnadoluEfes Erkek, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. Geçen sezon ligin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu yıl istediği performansı sergileyemiyor. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi. Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.