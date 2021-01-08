Haberler Basketbol Anadolu Efes’in rakibi Asvel

Efes’in rakibi

Efes Erkek, 'nin 18. haftasında bugün deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Anadolu Efes’in rakibi Asvel
Efes Erkek, 'nin 18. haftasında bugün deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak. 'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve 'den yayınlanacak. Geçen sezon ligin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu yıl istediği performansı sergileyemiyor. 'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi. Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.
SON DAKİKA