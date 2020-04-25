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25 Nisan 2020, Cumartesi
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ve 'dan corona virüsüyle mücadelede örnek adım

Alaves ve Baskonia'dan corona virüsüyle mücadelede örnek adım

İspanyol kulüpleri ve , corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına 361 binin üzerinde ekipman yardımında bulunduklarını açıkladı.

'nın ve kulüpleri, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına 361 binin üzerinde koruyucu ekipman yardımında bulunulduğunu duyurdu.

Kulüplerden yapılan açıklamada, İspanya'nın Bask bölgesindeki sağlık kuruluşlarına 166 bin koruyucu maske, 100 bin çift eldiven, 93 bin koruyucu önlük ve 2 bin 400 koruyucu gözlük olmak üzere 361 bin 400 adet ekipman gönderildiği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarına temin edilen ekipmanların bedelinin yaklaşık 800 bin avro olduğu ifade edildi.

  1. 25.04.2020
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