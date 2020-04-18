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18 Nisan 2020, Cumartesi
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İlk sanal draftının 1 numarası !

İlk sanal WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu!

Corona virüsü salgını nedeniyle tarihte ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilen (Amerikan ) draftında takımı tarafından ilk sırada seçildi.

'in 2020 draftı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda düzenlendi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip , tercihini Oregon Ducks'ta forma giyen 22 yaşındaki 'dan yana kullandı.

15 Mayıs'ta başlaması planlanan WNBA, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

  1. 18.04.2020
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