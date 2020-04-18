İlk sanal WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu!
Corona virüsü salgını nedeniyle tarihte ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilen WNBA (Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi) draftında Sabrina Ionescu New York Liberty takımı tarafından ilk sırada seçildi.
WNBA'in 2020 draftı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda düzenlendi.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip New York Liberty, tercihini Oregon Ducks'ta forma giyen 22 yaşındaki Sabrina Ionescu'dan yana kullandı.
15 Mayıs'ta başlaması planlanan WNBA, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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