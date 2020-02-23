Dişi Aslanlar coştu
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün Samsun Canik'i konuk eden G.Saray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, salondan 95-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Çankaya Üniv.-Hatay: 71-73, Kayseri- Orman: 91-69, İzmit Belediye- Botaş: 69-61.
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün Samsun Canik'i konuk eden G.Saray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, salondan 95-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Çankaya Üniv.-Hatay: 71-73, Kayseri- Orman: 91-69, İzmit Belediye- Botaş: 69-61.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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