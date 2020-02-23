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23 Şubat 2020, Pazar
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Dişi Aslanlar coştu

Dişi Aslanlar coştu

'nde dün 'i konuk eden G.Saray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, salondan 95-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: .-Hatay: 71-73, : 91-69, - Botaş: 69-61.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 'i konuk eden G.Saray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, salondan 95-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: .-Hatay: 71-73, : 91-69, - Botaş: 69-61.

  1. 23.2.2020
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