Dişi Aslanlar coştu

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün Samsun Canik'i konuk eden G.Saray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, salondan 95-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Çankaya Üniv.-Hatay: 71-73, Kayseri- Orman: 91-69, İzmit Belediye- Botaş: 69-61.