Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı saf dışı bırakan Türk Telekom ile Balıkesir temsilcisi Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde rakip oldular.

TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom'un Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geleceği maç saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko 91-67 kazanmıştı. Türk Telekom ise iki yıl üst üste yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

EV SAHİBİ ANKARA

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.