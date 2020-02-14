Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde 'yı eleyen , ile karşı karşıya gelecek. 'da oynanacak karşılaşma öncesi iki ekibin de hedefi, finale yükselerek kupayı müzesine götürmek. Peki, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte seyir zevki yüksek olması beklenen basketbol karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...

Basketbol yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde ekibi 'yı saf dışı bırakan ile temsilcisi Bandırma'yı eleyen , yarı finalde rakip oldular.

TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom'un Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geleceği maç saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko 91-67 kazanmıştı. Türk Telekom ise iki yıl üst üste yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

EV SAHİBİ ANKARA

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

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  1. 14.02.2020
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