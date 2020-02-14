Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Ankara'da oynanacak karşılaşma öncesi iki ekibin de hedefi, finale yükselerek kupayı müzesine götürmek. Peki, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte seyir zevki yüksek olması beklenen basketbol karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...
Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı saf dışı bırakan Türk Telekom ile Balıkesir temsilcisi Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde rakip oldular.
TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türk Telekom'un Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geleceği maç saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko 91-67 kazanmıştı. Türk Telekom ise iki yıl üst üste yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.
EV SAHİBİ ANKARA
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
- 14.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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