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24 Kasım 2019, Pazar
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Samsun’da Aslan fırtınası

Samsun’da Aslan fırtınası

'nin 5. haftasında , .'yi deplasmanda 69-48 yenerek 5'te 5 yaptı. 14 sayıyla yıldızlaşan isim oldu.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında , .'yi deplasmanda 69-48 yenerek 5'te 5 yaptı. 14 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. Günün diğer sonuçları: Ormanspor- : 58-55, Çukurova- F.Bahçe: 59-83, Botaş-İzmit Bld.: 65-78.

  1. 24.11.2019
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