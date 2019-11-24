Samsun’da Aslan fırtınası
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Samsun Canik Bld.'yi deplasmanda 69-48 yenerek 5'te 5 yaptı. Victoria Macaulay 14 sayıyla yıldızlaşan isim oldu.
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Samsun Canik Bld.'yi deplasmanda 69-48 yenerek 5'te 5 yaptı. Victoria Macaulay 14 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. Günün diğer sonuçları: Ormanspor- Kayseri: 58-55, Çukurova- F.Bahçe: 59-83, Botaş-İzmit Bld.: 65-78.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Samsun’da Aslan fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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