Samsun’da Aslan fırtınası

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Samsun Canik Bld.'yi deplasmanda 69-48 yenerek 5'te 5 yaptı. Victoria Macaulay 14 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. Günün diğer sonuçları: Ormanspor- Kayseri: 58-55, Çukurova- F.Bahçe: 59-83, Botaş-İzmit Bld.: 65-78.