Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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tarihi seri için parkede!

Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede!

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider , yarın son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix 'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

  1. 08.11.2019
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