Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

10 Kasım Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)



HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)

14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)



TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)



TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)

17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)

18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)

10 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)