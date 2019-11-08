Basketbolda haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
10 Kasım Pazar:
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)
14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)
15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)
16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)
17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)
17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)
18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)
Yarın:
13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)
16.00 Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)
10 Kasım Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)
17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
-
Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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