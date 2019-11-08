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08 Kasım 2019, Cuma
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Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

ING Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta müsabakaları yapılacak.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

10 Kasım Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor ()


HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ()

13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)

14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor ( Atatürk)

15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ ()

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)


TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.00 1881 Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)


TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)

17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)

18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)

16.00 Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)

10 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

  1. 08.11.2019
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