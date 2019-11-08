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08 Kasım 2019, Cuma
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Efes pireyi ezdi

Efes pireyi ezdi

'nde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini geçen hafta evinde kaybeden , 7'nci hafta mücadelesinde çıktığı Atina deplasmanında Pire'yi rahat geçti: 86-67. Euroleague 7'nci hafta maçında, Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

'nde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini geçen hafta evinde kaybeden , 7'nci hafta mücadelesinde çıktığı Atina deplasmanında Pire'yi rahat geçti: 86-67. Euroleague 7'nci hafta maçında, Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 24-21 geride kapatan Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti. Final periyoduna da 67-58 üstün giren Efes, farkı daha da açtı ve parkeden 86-67 galip ayrıldı.

MICIC VE LARKIN'LE
Anadolu Efes'te Micic 27 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Larkin de 24 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Temsilcimiz, gruptaki 5. galibiyetini aldı. Gecenin diğer sonuçları: Zenit-Khimki: 73-87, Kızılyıldız- : 60-75,
Maccabi Fox- Alba Berlin: 104-78, AX Milan-Baskonia: 81-74.

DİŞİ KARTAL UZATMADA
FIBA Kadınlar 'nda Sparta Vidnoje'yi ağırlayan Beşikaş, normal süresi 90-90 biten karşılaşmayı 102-95 kazanmayı başardı. İlk periyodu 22-21 önde geçen Dişi Kartallar, soyunma odasına 47-43 mağlup girdi. Siyah-beyazlıların 69-66 galip girdiği final periyodunda 24-21 üstünlük kuran Vidnoje maçı uzatmalara taşıdı. Kartal bu bölümde 12-5'lik seri ile galip geldi.

BOTAŞ, İSRAİL'DE ZİRVEYE ÇIKTI: 78-70
Kadınlar Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden , temsilcisi Elitzur Ramla'yı 78-70 yenip liderliğe yükseldi. İlk çeyreği 16-15, devreyi de 35-30 geride geçen temsilcimiz, final periyoduna 58-55 üstün girip maçı da kazandı.

  1. 8.11.2019
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