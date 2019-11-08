Galatasaray'ın konuğu Daçka
ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.
EUROCUP'TA İKİ TAKIM DA KAZANAMADI
İki takım bu hafta Eurocup'ta istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Dolomiti Energia Trento'ya sahasında 81-76 mağlup olurken, Darüşşafaka da Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 76-72'lik skorla yenildi.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Galatasaray 78.1 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 80.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-kırmızılılarda Tai Webster 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, yeşil-siyahlılarda ise Bonzie Colson 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.
Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı üçlüsü yönetecek.
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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