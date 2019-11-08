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08 Kasım 2019, Cuma
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'ın konuğu Daçka

Galatasaray'ın konuğu Daçka

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında , yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla beşinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda iki takım da birer galibiyet almıştı.

EUROCUP'TA İKİ TAKIM DA KAZANAMADI
İki takım bu hafta Eurocup'ta istediği sonuçları alamadı. , Dolomiti Energia Trento'ya sahasında 81-76 mağlup olurken, da Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 76-72'lik skorla yenildi.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Galatasaray 78.1 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 80.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-kırmızılılarda Tai Webster 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, yeşil-siyahlılarda ise Bonzie Colson 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı üçlüsü yönetecek.

  1. 08.11.2019
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