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08 Kasım 2019, Cuma
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"'a geri dön!"

"Galatasaray'a geri dön!"

'ın sezon başında 'e kiraladığı Mbaye Diagne, ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında krize neden oldu. Diagne'ye 'Galatasaray'a geri dön!' çağrısı yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan - maçına, 'ın eski yıldızı Diagne damga vurdu.

Fransız ekibi 1-0 öndeyken takımı 76. dakikada penaltı kazandı. Takım arkadaşı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışını kullanan Diagne, yaptığı vuruşu gole çeviremeyince takımını yaktı.

Senegalli oyuncuyu topa tutan Belçika basını, "Bu kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil. Diagne kalan aylarını tribünde geçirsin" yorumunu yaptı.

Kulübün eski yıldızlarından Marc Degryse ise, "Diagne, güzel giden akşamda her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Bu oyuncu derhal Galatasaray'a dönsün" tepkisini gösterdi.

  1. 08.11.2019
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