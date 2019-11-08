"Galatasaray'a geri dön!"
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında krize neden oldu. Diagne'ye 'Galatasaray'a geri dön!' çağrısı yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain - Club Brugge maçına, Galatasaray'ın eski yıldızı Diagne damga vurdu.
Fransız ekibi 1-0 öndeyken Belçika takımı 76. dakikada penaltı kazandı. Takım arkadaşı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışını kullanan Diagne, yaptığı vuruşu gole çeviremeyince takımını yaktı.
Senegalli oyuncuyu topa tutan Belçika basını, "Bu kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil. Diagne kalan aylarını tribünde geçirsin" yorumunu yaptı.
Kulübün eski yıldızlarından Marc Degryse ise, "Diagne, güzel giden akşamda her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Bu oyuncu derhal Galatasaray'a dönsün" tepkisini gösterdi.
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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