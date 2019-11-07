Ersan'lı Milwaukee deplasmanda galip
NBA'de Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 24 dakika sürede 6 sayı, 3 ribaund üretti.
FURKAN'DAN UTAH POTASINA 6 SAYI
Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104'lü skorla yendi ve 5. galibiyetini aldu. Utah'ta Donovan Mitchell 24 sayı, 8 asist ve Bojan Bogdanovic 20 sayı, 6 ribaund ve Rudy Gobert 14 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Ligde 2. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Furkan Korkmaz 24 dakika süre aldı ve 6 sayı, 3 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda ayrıca Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaund ve Josh Richardson 24 sayı, 4 asist üretti.
NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI ŞÖYLE:
Indiana Pacers: 121 - Washington Wizards: 106
Detroit Pistons: 122 - New York Knicks: 102
Toronto Raptors: 124 - Sacramento Kings: 120
Houston Rockets: 129 - Golden State Warriors: 112
Atlanta Hawks: 93 - Chicago Bulls: 113
Memphis Grizzlies: 137 - Minnesota Timberwolves: 121
Dallas Mavericks: 107 - Orlando Magic: 106
Utah Jazz: 106 - Philadelphia 76ers: 104
Los Angeles Clippers: 124 - Milwaukee Bucks: 129
- 07.11.2019
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
VOGUE BEDAVA GELDİ DİYELİM TAKIMINA YARARI YOKSA NİYE ALDIN O ZAMAN...........SAKAT SA NE DİYE ALDIN
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Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...
Toplam 1
Yorum
... oynamasının gereği mi kaldı ? tüm zorlu maçlar bitti zaten maraşspora karşı oynasın :D
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
serrr yani şu anda kişiliği ile herhangi bir sorun yaratmadı :) para aşkıyla geldi. sonra gs aşkına dönüştü :)
Ersan'lı Milwaukee deplasmanda galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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