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07 Kasım 2019, Perşembe
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Ersan'lı Milwaukee deplasmanda galip

Ersan'lı Milwaukee deplasmanda galip

NBA'de sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu 24 dakika sürede 6 sayı, 3 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. , 'da karşılaştığı 'ı 129-124'lük skorla mağlup ederek 6. galibiyeti elde etti. Bucks'ta milli basketbolcu 13 dakika sürede 2 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 16 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Clippers'ta ise Louis Williams 34 sayı 11 asist ve Montrezl Harrell 34 sayı, 13 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

FURKAN'DAN UTAH POTASINA 6 SAYI
sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104'lü skorla yendi ve 5. galibiyetini aldu. Utah'ta Donovan Mitchell 24 sayı, 8 asist ve 20 sayı, 6 ribaund ve Rudy Gobert 14 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Ligde 2. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu 24 dakika süre aldı ve 6 sayı, 3 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda ayrıca Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaund ve Josh Richardson 24 sayı, 4 asist üretti.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI ŞÖYLE:

: 121 - : 106
: 122 - : 102
: 124 - : 120
: 129 - Golden State Warriors: 112
: 93 - : 113
: 137 - : 121
: 107 - Orlando Magic: 106
Utah Jazz: 106 - Philadelphia 76ers: 104
Los Angeles Clippers: 124 - Milwaukee Bucks: 129

  1. 07.11.2019
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