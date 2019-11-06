Lakers LeBron James'le kazanmaya devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıldız oyuncu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Chicago Bulls'u 118-112 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 118-112'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.
Sezonun 6. galibiyetine uzanan Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Anthony Davis 15 sayı ve 7 ribaunt, Quinn Cook 17, Kyle Kuzma 15 sayıyla skora destek oldu.
Bu sezon 6. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda 14. sıraya kadar gerileyen Bulls'ta Zach LaVine 26 sayı, 7'şer ribaunt ve asist üretti. Otto Porter ve Coby White 18'er sayı, Wendell Carter 11'er sayı ve ribauntla oynadı.
CEDİ OSMAN'DAN 12 SAYI
Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Boston Celtics, ağırladığı milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 119-113 mağlup etti.
Elde ettiği 5 galibiyetle konferansında ikinci sıraya kadar yükselen Celtics'te Gordon Hayward 39 sayıyla kariyeri rekorunu yenilerken, 8 asist ve 7 ribauntla maçı tamamladı. Kemba Walker 25 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 18 sayıyla skora katkı sağladı.
Bu sezon 5. kez kaybeden Cavaliers'ta Colin Sexton 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Tristan Thompson 19 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Love 17 sayı ve 9 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 32 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 12 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.
NBA'de yarın 9 maç oynanacak.
SONUÇLAR:
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 113-119
Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 122-120
Atlanta Hawks - San Antonio Spurs: 108-100
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers: 112-118
Oklahoma City Thunder - Orlando Magic: 102-94
Denver Nuggets - Miami Heat: 109-89
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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