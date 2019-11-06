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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Lakers 'le kazanmaya devam ediyor

Lakers LeBron James'le kazanmaya devam ediyor

Amerikan 'nde (NBA) yıldız oyuncu 'in "triple-double" yaptığı maçta , deplasmanda 'u 118-112 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından , konuk olduğu 'u 118-112'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 6. galibiyetine uzanan Lakers'ta 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Anthony Davis 15 sayı ve 7 ribaunt, Quinn Cook 17, Kyle Kuzma 15 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 6. kez kaybederek 'nda 14. sıraya kadar gerileyen Bulls'ta Zach LaVine 26 sayı, 7'şer ribaunt ve asist üretti. Otto Porter ve Coby White 18'er sayı, Wendell Carter 11'er sayı ve ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN'DAN 12 SAYI

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , ağırladığı milli oyuncu 'ın formasını giydiği 'ı 119-113 mağlup etti.

Elde ettiği 5 galibiyetle konferansında ikinci sıraya kadar yükselen Celtics'te Gordon Hayward 39 sayıyla kariyeri rekorunu yenilerken, 8 asist ve 7 ribauntla maçı tamamladı. Kemba Walker 25 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 18 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Cavaliers'ta Colin Sexton 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Tristan Thompson 19 sayı ve 13 ribaunt, 17 sayı ve 9 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 32 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 12 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.

NBA'de yarın 9 maç oynanacak.

SONUÇLAR:

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 113-119

- : 122-120

- : 108-100

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers: 112-118

- : 102-94

- Miami Heat: 109-89

  1. 06.11.2019
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