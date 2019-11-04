Cedi Osman'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Cedi Osman'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'ın forma giydiği , sahasında 'e 131-111 yenildi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 14 ribaunt, 15 asistle üst üste ikinci kez "triple-double" yaptığı mücadelede Cavaliers'ı 131-111 mağlup ederek 6. maçında 4. galibiyetini aldı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Dördüncü yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta 'ın 29, Jordan Clarkson'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu ise 28 dakika 21 saniye süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

LEBRON JAMES'TEN "TRİPLE-DOUBLE"

Los , yıldızı LeBron James'in 21 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada deplasmanında 103-96 kazandı.

Beşinci galibiyetini elde eden Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 11 ribaunt, 14 sayı, 13 ribauntla oynadı. Spurs'te Dejounte Murray'nin 18 sayı, 11 ribaunt, Rudy Gay'in 16 sayı, 10 ribauntluk performansları sezonun ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 108-95

Miami Heat-Houston Rockets: 129-100

Knicks-Sacramento Kings: 92-113

San Antonio Spurs- Lakers: 96-103

-: 111-131

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 105-94

  1. 04.11.2019
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