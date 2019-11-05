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05 Kasım 2019, Salı
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'e 25 maç ceza

John Collins'e 25 maç ceza

yönetimi, yasaklı madde kullandığı tespit edilen 'un forvet oyuncusu Collins'e 25 maç men cezası verildiğini açıkladı. Collins, 25 maçlık ceza süresi boyunca maaş da alamayacak.

Amerikan 'nde () forması giyen , doping yaptığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu vücudunda "Peptide-2" isimli büyüme hormonuna rastlanan Collins, 25 maçlık ceza süresi boyunca maaş da alamayacak.

17 sayı ve 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan 22 yaşındaki Collins, bu sezon 25 karşılaşma ceza verilen 3. oyuncu oldu.

'ten Wilson Chandler ve 'tan Deandre Ayton'ın da doping testi sonucu pozitif çıkmıştı.

  1. 05.11.2019
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