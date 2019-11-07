Çekişmeli mücadelede kazanan Utah Jazz - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Çekişmeli mücadelede kazanan

Çekişmeli mücadelede kazanan Utah Jazz

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezonun formda ekiplerinin büyük çekişmeye sahne olan mücadelesinde , ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 106-104'lük skorla geçerek sezonun 5. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, 20 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Joe Ingles 16, Mike Conley 15 sayı ile galibiyete katkı verirken, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 2. mağlubiyetini alan 5 galibiyetli Philadelphia 76ers'ta cezasının sona ermesinin ardından yeniden forma giyen Joel Embiid 27 sayı ve 16 ribauntla double-double yaparken, Josh Richardson 24 sayı, Tobias Harris 16 sayı ve 7 ribaunt, oyuna sonradan girerek yaklaşık 25 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 3 ribauntla maçı tamamladı.

ROCKETS'TA 3 OYUNCUDAN DOUBLE-DOUBLE
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , konuk ettiği Golden 'ı 129-112 yenerek sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

Konferansında 7. sırada yer alan Rockets'ta James Harden 36 sayı ve 13 asist, P.J. Tucker 22 sayı ve 11 ribaunt, Clint Capela 19 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı. 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Danuel House ise 17 sayıyla mücadele etti.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncusu 'nin yokluğunu hisseden Warriors'ta Alec Burks 28 sayı ve 8 ribaunt, Eric Paschall 19 sayı, Glenn Robinson ise 15 sayı ve 11 ribaunt üretti.

CLİPPERS İLK KEZ EVİNDE KAYBETTİ
, sezonun 6. galibiyetini, deplasmanda Clippers'ı 124-129 mağlup ederek kazandı.

Doğu Konferansında 2. sıraya yükselen Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle galibiyette başrolü oynarken, George Hill 24, Eric Bledsoe 20, Kyle Korver 14 sayı, Brook Lopez ise 11 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Milli oyuncu ise sonradan girerek yaklaşık 14 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Clippers'ta Montrezl Harrell 34 sayı ve 13 ribaunt, Lou Williams 34 sayı ve 11 asist, Patrick Beverley ise 20 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

NBA'de yarın 4 maç oynanacak.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-106

Detroit Pistons-New York Knicks: 122-102

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-120

Houston Rockets-Golden State Warriors: 129-112

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 93-113

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 137-121

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 107-106

-Philadelphia 76ers: 106-104

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 124-129

  1. 07.11.2019
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