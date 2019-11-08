NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı.

Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics'de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108

San Antonio Spur-Oklahoma City Thunder: 121-112

Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101