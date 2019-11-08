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08 Kasım 2019, Cuma
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'de günün sonuçları

NBA'de günün sonuçları

'e 4 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından , konuk olduğu 'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda lider oldu.

Amerikan 'nde () , yenerek üst üste 6. maçını kazandı.

Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics'de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108

San Antonio Spur-Oklahoma City Thunder: 121-112

Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124

Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101

  1. 08.11.2019
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