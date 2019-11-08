NBA'de günün sonuçları
NBA'e 4 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 108-87'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda lider oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı.
Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics'de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108
San Antonio Spur-Oklahoma City Thunder: 121-112
Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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