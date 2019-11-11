Kerr: "Şu anda bulunduğumuz yerden memnun değilim" - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Kerr: "Şu anda bulunduğumuz yerden memnun değilim"

Kerr: "Şu anda bulunduğumuz yerden memnun değilim"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Golden State'in şu anda olduğu yerden memnun olmadığını, lakin "kaderlerini kabullenmemeleri gerektiğini" söyledi.

Kerr, ekibinin Batı Konferansı'nın sonunda bulunmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz öğrenme aşamasında genç bir ekibiz, ancak olduğumuz yerden memnun değilim. Kaderimizi öylece kabul etmemeliyiz. Kendimiz için üzülmemeliyiz ve sakatlıklarımız olduğu bahanesi arkasına sığınmamalıyız. İki yönlü kontratı olan adamları oynatma ve lotaryayı deneme saçmalığını bir kenara bırakmalıyız. Biraz maç kazanmalıyız."

'a karşı 114-108 yenildikten sonra, Warriors yeni sezonda oynanan 10 maçın 8'ini kaybetmiş oldu.

  1. 11.11.2019
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