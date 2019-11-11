Kerr: "Şu anda bulunduğumuz yerden memnun değilim"

Kerr, ekibinin Batı Konferansı'nın sonunda bulunmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz öğrenme aşamasında genç bir ekibiz, ancak olduğumuz yerden memnun değilim. Kaderimizi öylece kabul etmemeliyiz. Kendimiz için üzülmemeliyiz ve sakatlıklarımız olduğu bahanesi arkasına sığınmamalıyız. İki yönlü kontratı olan adamları oynatma ve lotaryayı deneme saçmalığını bir kenara bırakmalıyız. Biraz maç kazanmalıyız."

Oklahoma City Thunder'a karşı 114-108 yenildikten sonra, Warriors yeni sezonda oynanan 10 maçın 8'ini kaybetmiş oldu.