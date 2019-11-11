Şok sakatlık! Kyle Lowry'de kırık tespiti...

İki haftalık zaman çizelgesiyle Lowry, Raptors'ın Kawhi Leonard ve LA Clippers'a karşı ilk maçını kaçıracak. Lowry, geçtiğimiz Cuma gecesi New Orleans Pelicans'a karşı oynanan maçta sakatlanmıştı. Sakatlığı sonrası benche dönen ancak birkaç dakika sonra geri dönen Lowry, ikinci çeyreğin ortasında soyunma odasına dönmeden önce iki üçlük sokmuştu.

Raptors, Cuma günü Serge Ibaka'yı da sakatlıkla kaybetti. Takım, kendisinin ikinci çeyrekte bir turnikeyi savunmaya çalışırken sağ ayak bileğini burktuğunu ve süresiz olarak dışarıda olacağını duyurdu.

Lowry, maç başına 21.8 sayı ve 6.5 asist ile oynarken, Ibaka da 14.0 sayı ve 6.5 ribaund ile oynuyor.