Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Falco'yu ağırlayacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Falco'yu ağırlayacak

'nde 'yu ağırlayacak

Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Falco'yu ağırlayacak

Beşiktaş , 'nin 5. haftasında yarın temsilcisi 'yu konuk edecek. ve 'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş , 'nin 5. haftasında yarın temsilcisi 'yu konuk edecek. ve 'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.

'nın yarınki rakibi Falco ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Falco'yu ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN