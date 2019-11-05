Bahçeşehir Koleji Romanya deplasmanında
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibine konuk olacak. Transilvanya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 yenildi.
CSU Sibiu ise grupta çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
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