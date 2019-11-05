Bahçeşehir Koleji Romanya deplasmanında

Gruptaki ilk maçında İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 yenildi.

CSU Sibiu ise grupta çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.