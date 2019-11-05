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05 Kasım 2019, Salı
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Romanya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Romanya deplasmanında

Erkek Basketbol Takımı, FIBA D Grubu üçüncü hafta maçında yarın Romanya'nın Sibiu ekibine konuk olacak. Transilvanya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında 'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 mağlup eden , ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM Oradea'ya 71-66 yenildi.

CSU Sibiu ise grupta çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 05.11.2019
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