13. Dev Larkin
Anadolu? Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynamaya yeşil ışık yaktı. Kariyerinde üst üste iki sezon oynadığı tek yerin Türkiye olduğunu belirten Larkin, "Böyle bir ülkenin milli takımında da oynamak müthiş olur" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynamaya yeşil ışık yaktı. Kariyerinde üst üste iki sezon oynadığı tek yerin Türkiye olduğunu belirten Larkin, "Böyle bir ülkenin milli takımında da oynamak müthiş olur" ifadelerini kullandı.
HARİKA BİR FIRSAT
Henüz bu konuda bir teklif gelmediğini belirten 26 yaşındaki oyun kurucu, "Şampiyon olurken; burasının evim olduğunu hissettim. Burada büyük saygı görüyorum. Teklif yok ama kesinlikle ilgilendiğim bir konu. Benim için harika bir fırsat ve tecrübe olur" diyerek istekli olduğunu belirtti.
HIRVATLAR DEVREDE
Hırvatistan Milli Takımı'nın da devşirme oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği Larkin, takım arkadaşı Simon'un kendisiyle bu yönde bir konuşma gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.
- 24.9.2019
- FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
- Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!
- FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
- Sivasspor - Trabzonspor maçından kareler...
- Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...
-
"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
-
Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
-
Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
13. Dev Larkin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.