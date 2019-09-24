13. Dev Larkin

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynamaya yeşil ışık yaktı. Kariyerinde üst üste iki sezon oynadığı tek yerin Türkiye olduğunu belirten Larkin, "Böyle bir ülkenin milli takımında da oynamak müthiş olur" ifadelerini kullandı.



HARİKA BİR FIRSAT

Henüz bu konuda bir teklif gelmediğini belirten 26 yaşındaki oyun kurucu, "Şampiyon olurken; burasının evim olduğunu hissettim. Burada büyük saygı görüyorum. Teklif yok ama kesinlikle ilgilendiğim bir konu. Benim için harika bir fırsat ve tecrübe olur" diyerek istekli olduğunu belirtti.



HIRVATLAR DEVREDE

Hırvatistan Milli Takımı'nın da devşirme oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği Larkin, takım arkadaşı Simon'un kendisiyle bu yönde bir konuşma gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.