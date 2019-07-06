'3 kupaya talibiz'
Yönetici Metin Sipahioğlu, kadın basketbol takımında yeni sezon öncesi yapılan bütçe kısıtlamasına rağmen önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirtti.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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