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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'3 kupaya talibiz'

'3 kupaya talibiz'

, takımında öncesi yapılan bütçe kısıtlamasına rağmen önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sipahioğlu, yeni sezonda hedeflerinin 'de 3 kupa ve EuroLeague'de Final- Four olduğunu söyledi. Sipahioğlu ayrıca "Şu ana kadar 5 farklı yaptık. 3 tane yurt dışından transfer gerçekleştirdik. Önemli oyuncuları makul fiyatlara getirdik" diye konuştu.

  1. 6.7.2019
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