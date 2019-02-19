Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı
19 Şubat 2019, Salı
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Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı

Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı

FIBA Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı , vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu () Onursal Başkanı da olan Demirel mesajında, "TBF Başkanlığım süresi içerisinde, birlikte Türk sporuna hizmet etme fırsatı bulduğum değerli Bakanımız Sayın Ünlü'nün ülkemizde düzenlediğimiz ve gümüş madalya kazandığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nun basketbolumuza kazandırılması için verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerine yer verdi.

  1. 19.2.2019 18:53
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