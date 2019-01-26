Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

ahincioğlu , Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 93-91

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko: 58-79

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 91-96

Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 61-75

Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor: 61-90

Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol: 68-93

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 104-69

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-OGM Ormanspor: 70-60

Petkimspor-Selçuklu Basketbol: 104-100

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor: 77-81

Akhisar Belediyespor-Edirnespor: 99-71

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi: 70-75

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-67

İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim: 72-67

Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor: 60-69

Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare: 59-62

  1. 27.1.2019 01:00
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