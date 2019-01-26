Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
ahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53
TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 93-91
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko: 58-79
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 91-96
Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 61-75
Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor: 61-90
Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol: 68-93
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 104-69
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-OGM Ormanspor: 70-60
Petkimspor-Selçuklu Basketbol: 104-100
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor: 77-81
Akhisar Belediyespor-Edirnespor: 99-71
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi: 70-75
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-67
İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim: 72-67
Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor: 60-69
Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare: 59-62
- 27.1.2019 01:00
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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