İzmit Kayseri'yi rahat geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'u 77-69 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9
Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 2, Ibekwe 27
1. Periyot: 27-10
Devre: 38-30
3. Periyot: 61-47
- 22.12.2018 20:03
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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