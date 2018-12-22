İzmit Kayseri'yi rahat geçti
22 Aralık 2018, Cumartesi
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İzmit 'yi rahat geçti

İzmit Kayseri'yi rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Basketbol'u 77-69 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, 9

Bellona Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 2, Ibekwe 27

1. Periyot: 27-10

Devre: 38-30

3. Periyot: 61-47

  1. 22.12.2018 20:03
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