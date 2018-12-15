Zeljko Obradovic: “Salonların dolu olması gerekiyor” – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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: “Salonların dolu olması gerekiyor”

Zeljko Obradovic: “Salonların dolu olması gerekiyor”

Başantrenörü , Afyon Belediyespor galibiyetinin ardından, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor” diye konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde Afyon Belediyespor'u 92-68 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Basketbol Başantrenörü , maçın sonundaki atmosferden bahsederek, "Çok güzeldi çok teşekkür ediyorum taraftar yaptıkları için. Maç çok iyiydi. Afyon Belediyespor'un savunma planına karşı hazırlıklıydık. Afyon Belediyespor, uzun oyuncularıyla üç sayılık basketler buluyor, bunu kontrol ettik. Herkese oynama fırsatı verdiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir programımız var ve ona hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Salonların dolu olması gerekiyor"
Türkiye Ligi'nde salonun THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara kıyasla dolmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, beş yıldır oyuncularım gösterdiği performansından dolayı bunu hak ediyorlar" diye konuştu.
  1. 15.12.2018 15:42
  2. Güncelleme: 15.12.2018 15:42
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