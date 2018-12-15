Zeljko Obradovic: “Salonların dolu olması gerekiyor”
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Afyon Belediyespor galibiyetinin ardından, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor” diye konuştu.
"Salonların dolu olması gerekiyor"
Türkiye Ligi'nde salonun THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara kıyasla dolmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, beş yıldır oyuncularım gösterdiği performansından dolayı bunu hak ediyorlar" diye konuştu.
- 15.12.2018 15:42
- Güncelleme: 15.12.2018 15:42
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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