Fenerbahçe - Afyon Belediyespor: 92-68

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada Fenerbahçe dış atışlardan bulduğu basketlerle ilk molaya 15-12 önde girdi. İlk periyodun sonralarına doğru Lauvergne'nin serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabeti ve 2 sayılık basketiyle Fenerbahçe skoru 28-12'ye getirerek ilk periyodu önde tamamladı.

İkinci periyotta Lauvergne'nin pota altından peşe peşe bulduğu sayılarla Fenerbahçe skoru 32-23'e getirdi. Sarı-lacivertliler Guduric'in attığı sayılarla devreyi 43-31 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda Fenerbahçe Guduric'in 3 sayılık basketiyle başladı: 46-31. Mcgee, Dorukhan ve Cevher'le peş peşe basketler bulan Afyon Belediyespor skoru 48-40'a getirerek farkı 8 sayıya kadar indirse de sarı-lacivertli ekip farkı tekrar açmayı başardı. Afyon Belediyespor karşısında Fenerbahçe üçüncü periyodu 66-53 önde tamamladı.



Dördüncü periyot Eric Green'in boyalı alan ve serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı: 69-53. Nicolo Melli ile 2 defa serbest atış çizgisine gelen sarı lacivertli ekip 4'te 3'lük isabetle skoru 77-63 yaptı. Maçın sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe salondan 92-68 galip ayrıldı.



KORAY ŞENER UNUTULMADI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Koray Şener Afyon Belediyespor karşılaşmasında unutulmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sırasında Koray Şener adına tezahüratlarda bulundu.