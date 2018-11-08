Pınar Karşıyaka tura yakın – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    tura yakın

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a> tura yakın

    FIBA C Grubu'nda 4 maçta 3'üncü galibiyetini evinde 'i 90-72 yenerek alan , ilk etabın bitimine 2 hafta kala 2'nci tur için büyük avantaj elde etti.

    FIBA C Grubu'nda 4 maçta 3'üncü galibiyetini evinde 'i 90-72 yenerek alan , ilk etabın bitimine 2 hafta kala 2'nci tur için büyük avantaj elde etti.

    Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla Avrupa arenasında tarihindeki 100'üncü galibiyetini aldı. Grupta liderliği ele geçiren , haftaya kendisi gibi 3 galibiyeti olan Donar Groningen'i deplasmanında yendiği takdirde 2'nci tura çıkmayı garantileyecek.

    Karşıyaka, mağlubiyet durumunda bile son hafta tüm maçlarını kaybederek gruptan çıkma iddiası kalmayan 'u evinde yendiği takdirde büyük oranda tur atlayacak.

    temsilcisinde antrenör Özhan Çıvgın, Spirou karşısında taraftarla bütünleşerek özel ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
    Yeşil-kırmızılı ekipte dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 'ın pazar günü oynanacak Tekfen maçına yetişmesi bekleniyor.

    1. 8.11.2018 13:25
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