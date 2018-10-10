Yaz döneminde transfer ettiği Josh Selby'nin sözleşmesini fesheden Akhisar, 26 yaşında, 1.87 boyundaki Cizauskas'la anlaşmaya vardı. Cizauskas, geçtiğimiz sezon Estonya'nın Tartu takımında 27 maçta 16.4 sayı, 5 asist, 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli basketbolcu daha önce ülkesinde milli takımlarla U20, U18, U16 Avrupa Şampiyonası ve U19 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.