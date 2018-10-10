Akhisar Belediyespor'a Litvanyalı guard
Akhisar Belediyespor, kadrosunu Litvanyalı guard Vytenis Cizauskas'la güçlendirdi
Yaz döneminde transfer ettiği Josh Selby'nin sözleşmesini fesheden Akhisar, 26 yaşında, 1.87 boyundaki Cizauskas'la anlaşmaya vardı. Cizauskas, geçtiğimiz sezon Estonya'nın Tartu takımında 27 maçta 16.4 sayı, 5 asist, 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli basketbolcu daha önce ülkesinde milli takımlarla U20, U18, U16 Avrupa Şampiyonası ve U19 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
- 10.10.2018 11:33
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
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