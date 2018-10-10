Akhisar Belediyespor kadrosunu Litvanyalı guard Vytenis Cizauskas'la güçlendirdi
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    'a Litvanyalı guard

    Akhisar Belediyespor'a Litvanyalı guard

    , kadrosunu Litvanyalı guard Vytenis Cizauskas'la güçlendirdi

    Yaz döneminde transfer ettiği Josh Selby'nin sözleşmesini fesheden Akhisar, 26 yaşında, 1.87 boyundaki Cizauskas'la anlaşmaya vardı. Cizauskas, geçtiğimiz sezon Estonya'nın Tartu takımında 27 maçta 16.4 sayı, 5 asist, 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli basketbolcu daha önce ülkesinde milli takımlarla U20, U18, U16 Avrupa Şampiyonası ve U19 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

    1. 10.10.2018 11:33
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