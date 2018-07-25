Lokomotiv Kuban, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'u kadrosuna kattı

    Lokomotiv Kuban, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

    Rus ekibi , 'dan ayrılan deneyimli basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bu sezon Eurocup'ta mücadele edecek olan Rus temsilcisi , yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuban, 'dan ayrılan Rus ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fridzon ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
    33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon CSKA ile 2.9 sayı, 0.7 ribaund ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Başarılı basketbolcu, VTB Ligi'nde ise 6.7 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.
    1. 25.7.2018 15:09
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