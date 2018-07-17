Sakarya Büyükşehir Basket'in isim sponsoru Adatıp Hastanesi oldu
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Büyükşehir Basket'in isim sponsoru oldu

    <a href="/index/sakarya?id=23e2d72c-54d6-437c-aec5-910ef5107add" class="" rel="tag">Sakarya</a> Büyükşehir Basket'in isim sponsoru <a href="/index/adatip-hastanesi?id=6878b184-4b12-4fb7-926f-0eaf21932947" class="" rel="tag">Adatıp Hastanesi</a> oldu

    2018-2019 sezonunda hem Tahincioğlu Süper Ligi’nde hem de FİBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Büyükşehir Kulübü, öncesi sponsorluk anlaşması imzalandı. Kulübün öncesi isim sponsoru , yeni başkanı ise oldu.

    2018-2019 sezonunda hem Tahincioğlu Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Büyükşehir Kulübü basınla buluştu. Adapazarı'nda bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıda öncesi sponsorluk anlaşması yapıldı. Toplantıyla birlikte kulübün yeni başkanı olurken, de takımın isim sponsoru oldu. Yeni kulüp başkanı kamuoyuyla tanıştı ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı , SATSO Başkanı , SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Adatıp Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Öner, yönetim kurulu üyeleri, Antrenör ile basın mensupları katıldı.


    Sponsorluk anlaşması öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , "Son yıllarda Sakarya'da futbolumuz kadar basketbolumuzda da ciddi gelişmeler oldu. Basketbol takımımız kısa süre önce kurulmasına rağmen çok büyük atılım yaparak 'e çıktı, ilk senesinde play-off oynadı ve bu sene de Avrupa'da oynamaya hak kazandı. Bu süre içerisinde kulübümüzde emeği geçen, oyuncularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzde ciddi bir süreç var. Kulübümüzün yeni başkanı Adil Köseoğlu olacak. Bir diğer önemli konu ise basketbol takımımıza isim sponsoru oldu. Sakarya'da bu manada çok ciddi destekler bulamıyoruz. İşin başından bu yana hem futbola hem de basketbola önemli katkılar sundu. Bugün de olduğu gibi her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz çok değerli bir hoca ile çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda daha nice büyük hedeflere birlikte ulaşırız" dedi.

    Selçuk Ernak: "Kendimizi başarılı olmaya borçlu ve mecbur hissediyoruz"


    Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü Başantrenörü , "Geçen sene zor fakat başarılı bir sezon geçirdik. Bunda da en önemli faktör çok karakterli ve aile ortamı yaşatılan bir takım oluşmasıydı. Şunu bilmemiz lazım ki bizim tarzımızdaki takımların en zor sezonu ikinci sezonlarıdır. 'nda da çok ciddi bir yarışmanın içinde olacağımız için işimiz daha da zor. Herkese daha çok ihtiyacımız olacak. Biz yeni yönetimin heyecanını gördükçe kendimizi başarılı olmaya borçlu ve mecbur hissediyoruz. Takımımızı daha oluşturmadık ama çok uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Kendi yönetim kurulumuza da bir teşekkür borcumuz var" diye konuştu.

    Akgün Altuğ: "Bu takımla birebir ilgilenmek gerekir"


    Kulüp başkanlığını Adil Köseoğlu'na devreden SATSO Başkanı ise, "2013 yılında yola çıktık. Türkiye'de görülmemiş bir başarı seviyesiyle 5. yılımızda 'de oynamaya hak kazandık. Ben bu süreçte basketbola destek sunan Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig'de ikinci yılımız olacak. Geçen sene elde ettiğimiz başarı neticesinde Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Hocamıza ve oluşturacağı kadroya güveniyoruz. SATSO başkanlığım dolayısıyla takımımızla birebir ilgilenmem mümkün olmuyor. Bu takımla birebir ilgilenmek gerekir. Görevi Adil Köseoğlu'na devrediyorum. Basketbolun içerisinde olmaya devam edeceğiz. Takımımıza bu vesileyle başarılar diliyorum. Her sene yanımızda olan, destekleyen ve bu yıl da isim sponsoru olarak destek sunacak 'a ve Adatıp'a teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
    Konuşmalar sonrasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

    1. 17.7.2018 14:52
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