Sakarya Büyükşehir Basket'in isim sponsoru Adatıp Hastanesi oldu

2018-2019 sezonunda hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü basınla buluştu. Adapazarı'nda bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıda yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşması yapıldı. Toplantıyla birlikte kulübün yeni başkanı Adil Köseoğlu olurken, Adatıp Hastanesi de takımın isim sponsoru oldu. Yeni kulüp başkanı Adil Köseoğlu kamuoyuyla tanıştı ve yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Adatıp Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Öner, yönetim kurulu üyeleri, Antrenör Selçuk Ernak ile basın mensupları katıldı.



Sponsorluk anlaşması öncesi konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Son yıllarda Sakarya'da futbolumuz kadar basketbolumuzda da ciddi gelişmeler oldu. Basketbol takımımız kısa süre önce kurulmasına rağmen çok büyük atılım yaparak Süper Lig'e çıktı, ilk senesinde play-off oynadı ve bu sene de Avrupa'da oynamaya hak kazandı. Bu süre içerisinde kulübümüzde emeği geçen, oyuncularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzde ciddi bir süreç var. Kulübümüzün yeni başkanı Adil Köseoğlu olacak. Bir diğer önemli konu ise Adatıp Hastanesi basketbol takımımıza isim sponsoru oldu. Sakarya'da bu manada çok ciddi destekler bulamıyoruz. İşin başından bu yana Orhan Kocabıyık hem futbola hem de basketbola önemli katkılar sundu. Bugün de olduğu gibi her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz çok değerli bir hoca ile çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda daha nice büyük hedeflere birlikte ulaşırız" dedi.



Selçuk Ernak: "Kendimizi başarılı olmaya borçlu ve mecbur hissediyoruz"



Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü Başantrenörü Selçuk Ernak, "Geçen sene zor fakat başarılı bir sezon geçirdik. Bunda da en önemli faktör çok karakterli ve aile ortamı yaşatılan bir takım oluşmasıydı. Şunu bilmemiz lazım ki bizim tarzımızdaki takımların en zor sezonu ikinci sezonlarıdır. Avrupa Kupası'nda da çok ciddi bir yarışmanın içinde olacağımız için işimiz daha da zor. Herkese daha çok ihtiyacımız olacak. Biz yeni yönetimin heyecanını gördükçe kendimizi başarılı olmaya borçlu ve mecbur hissediyoruz. Takımımızı daha oluşturmadık ama çok uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Kendi yönetim kurulumuza da bir teşekkür borcumuz var" diye konuştu.



Akgün Altuğ: "Bu takımla birebir ilgilenmek gerekir"



Kulüp başkanlığını Adil Köseoğlu'na devreden SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise, "2013 yılında yola çıktık. Türkiye'de görülmemiş bir başarı seviyesiyle 5. yılımızda Süper Lig'de oynamaya hak kazandık. Ben bu süreçte basketbola destek sunan Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig'de ikinci yılımız olacak. Geçen sene elde ettiğimiz başarı neticesinde Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Hocamıza ve oluşturacağı kadroya güveniyoruz. SATSO başkanlığım dolayısıyla takımımızla birebir ilgilenmem mümkün olmuyor. Bu takımla birebir ilgilenmek gerekir. Görevi Adil Köseoğlu'na devrediyorum. Basketbolun içerisinde olmaya devam edeceğiz. Takımımıza bu vesileyle başarılar diliyorum. Her sene yanımızda olan, destekleyen ve bu yıl da isim sponsoru olarak destek sunacak Orhan Kocabıyık'a ve Adatıp'a teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında sponsorluk anlaşması imzalandı.