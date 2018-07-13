Türk Telekom pota altı için Vladimir Stimac ile anlaştı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    pota altı için ile anlaştı

    <a href="/index/turk-telekom?id=823fd4db-1343-4cc1-9ea1-5be656b7e605" class="" rel="tag">Türk Telekom</a> pota altı için <a href="/index/vladimir-stimac?id=2ada0bba-886f-4c27-a85a-03daea75ff7f" class="" rel="tag">Vladimir Stimac</a> ile anlaştı

    Basketbol Süper Ligi’nde ve EuroCup’ta iyi bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan , ligin önemli oyuncularından ’ı kadrosuna kattı. Boyu 2.11 olan ve mücadele gücü yüksek Stimac, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

    Yeni sezonda hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroCup'ta mücadele verecek olan , sezona iddialı başlamak için flaş transferlere imza atmayı sürdürüyor. , pota altını 'ten ile güçlendirdi.

    Pivot pozisyonunda görev yapan, 2.11 boyunda ve 31 yaşındaki Stimac, profesyonel kariyerine Beovuk Belgrade takımında başladı. Kariyeri boyunca ve 'nin önemli takımlarından Estudiantes ve takımlarında da mücadele eden Stimac, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş Sompo Japan forması ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi ikinci beşine adını yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Stimac, geçtiğimiz sezon forması altında EuroLeague'de 30 maçta 9,4 sayı 5,8 ribound ortalamasıyla oynadı. 'de çıktığı 20 maçta 12,15 sayı 8,55 ribound ortalaması tutturan tecrübeli oyuncu Sırbistan formasıyla da başarılı maçlara imza attı.

    "Pota altını savaşçı bir oyuncuyla güçlendirdik"
    Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.
    ettikleri oyuncuların Avrupa tecrübelerinin yanında 'de de oynamış olmalarına özen gösterdiklerini ifade eden Kutlu, transferlerin uyum sorunu olmaması için titiz bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. 'ın Türk Telekom'a pota altında güç katacağına inandığını ifade eden Kutlu şöyle konuştu: "Stimac, Süper Lig'de ve EuroLeague'de kendini ispatlamış önemli bir isim. Düzgün karakterinin yanında, savaşçı ve mücadeleci ruhu Türk Telekom'a güç katacak. Stimac ile pota altına önemli bir gerçekleştirdik. Stimac'ın Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum".

    Türk Telekom daha önce de skorer oyuncular Sylven Landesberg, Reggie Redding, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Kenny Gabriel ve A Milli oyuncu Metin Türen'i kadrosuna katmıştı.
    1. 13.7.2018 11:33
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