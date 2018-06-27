Anadolu Efes’te Stimac takımdan ayrıldı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’te Stimac takımdan ayrıldı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>’te Stimac takımdan ayrıldı

    , Sırp basketbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    'te yeni sezon hazırlıkları transferler ve ayrılıklarla devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekibe sezon başında katılan Sırp basketbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı. resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    31 yaşındaki pivot, 'te 51 karşılaşmada görev alarak takımına katkı sağladı.


    1. 27.6.2018 13:47
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