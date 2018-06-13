Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 31 maçta forma giydi ve 18 dakika süre ile 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Sertaç Şanlı kariyerinde daha öncede Galatasaray ve Muratbey Uşak'ta mücadele etti.
- 13.6.2018 13:01
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Sertaç Şanlı Anadolu Efes’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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