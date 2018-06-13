Sertaç Şanlı Anadolu Efes’te – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Sertaç Şanlı Anadolu Efes’te

    , Sompo Japan forması giyen milli basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    ekiplerinden , yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İlk transferini Metecan Birsen'i kadrosuna katarak yapan Efes, şimdi de ile anlaştı. Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    27 yaşındaki oyuncu, ile geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 31 maçta forma giydi ve 18 dakika süre ile 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.

    Sertaç Şanlı kariyerinde daha öncede Galatasaray ve Muratbey 'ta mücadele etti.
    1. 13.6.2018 13:01
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