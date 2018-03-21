Kadınlar'da finalin adresi belli!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu Macaristan'da düzenlenecek.
FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Dörtlü Final organizasyonuna Macaristan'ın Sopron Basket ekibi ev sahipliği yapacak. Sopron kentinde 20-22 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, Sopron Basket'in yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk mücadele edecek.
Dörtlü Final'de, 20 Nisan'da Sopron Basket ile Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg finale çıkmak için karşılaşacak. Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakası 22 Nisan'da yapılacak.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:08
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 7
Yorum
ÖZGÜR Senin sonun yaklaşıyor Aykut hoca ligin sonunda biletin kesilmiş hazırda bekliyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 7
Yorum
fb1111 İstatistikleri düzelt valbuena, daha çok yan pas ver, sağa sola amaçsız koş.
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 7
Yorum
artık gidin aykut elinden gelse defansif santrafor bulcak
Kadınlar'da finalin adresi belli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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