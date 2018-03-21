Kadınlar'da finalin adresi belli!

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Dörtlü Final organizasyonuna Macaristan'ın Sopron Basket ekibi ev sahipliği yapacak. Sopron kentinde 20-22 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, Sopron Basket'in yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk mücadele edecek.

Dörtlü Final'de, 20 Nisan'da Sopron Basket ile Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg finale çıkmak için karşılaşacak. Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakası 22 Nisan'da yapılacak.