Kadınlar'da finalin adresi belli! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Kadınlar'da finalin adresi belli!

    Kadınlar'da finalin adresi belli!

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde organizasyonu 'da düzenlenecek.

    FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre organizasyonuna 'ın ekibi ev sahipliği yapacak. Sopron kentinde 20-22 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, Sopron Basket'in yanı sıra ile Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve mücadele edecek.

    Dörtlü Final'de, 20 Nisan'da Sopron Basket ile Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg finale çıkmak için karşılaşacak. Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakası 22 Nisan'da yapılacak.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:08
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