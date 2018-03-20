Darüşşafaka - Bayern Münih: 76- 74
ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, kendi evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 76-74 yenerek, seride1-0 öne geçti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:24
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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