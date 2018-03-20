Darüşşafaka - Bayern Münih: 76- 74

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Yarı finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takım, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan üçüncü müsabakada belli olacak.