Darüşşafaka - Bayern Münih: 76- 74 – Fotomaç – 20 Mart 2018
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HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    - : 76- 74

    Darüşşafaka - Bayern Münih: 76- 74

    ULEB yarı final ilk maçında , kendi evinde Alman ekibi 'i 76-74 yenerek, seride1-0 öne geçti.

    İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü 'da oynanacak. Yarı finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takım, 28 Mart Çarşamba günü 'da yapılacak olan üçüncü müsabakada belli olacak.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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