Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı
THY Euroleague 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv’i konuk etti. Sarı-lacivertliler 2. periyottan itibaren çok üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-73 kazanarak 19. galibiyetine imza attı
Turkish Airlines Euroleague 27'nci hafta maçında Maccabi FOX'u konuk eden Fenerbahçe Doğuş, İsrail ekibini 87-73 yendi. Fenerbahçe bu sonuçla 19'uncu galibiyetini aldı. İsrail temsilcisi ise 14'üncü yenilgisini yaşadı. 23 sayıyla karşılaşmanın skoreri olan Marko Guduric, kariyer rekorunu da kırmış oldu.
Euroleague'deki çift maç haftasında Fenerbahçe Doğuş, perşembe günü de deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak.
Maçın ilk bölümünde konuk takım Maccabi, Pierre Jackson, Jonah Bolden ve Thomas ile etkili olurken, Marko Gurduric'in üçlükleri ile Fenerbahçe oyunda kaldı. (10-14) Vesely, Sloukas ve Ahmet'i sahaya süren Obradovic, Vesely ile 4 sayı bulsa da çeyreği 16-21 geride tamamladı.
İkinci çeyreğin ilk basketi Sloukas'tan gelirken, Maccabi, Tyus ile 18-26 öne geçti ve Fenerbahçe molası geldi. Bu anlarda Sloukas ve Datome ile farkı eriten sarı lacivertli ekip, Wanamaker ile önce skoru eşitledi, sonra 28-26 öne geçti. Maçın bu anlarında sorumluluk alan Datome'nin oyunuyla Fenerbahçe soyunma odasına 45-36 üstün gitti.
Soyunma odasından Sloukas'ın basketiyle dönen Fenerbahçe Doğuş, farkı çift hanelere taşıdı. (47-36) Marko Guduric ile Jan Vesely farkı 14'e çıkaran Fenerbahçe, Datome, Wanamaker ve Nunnally ile de skoru 68-49'a getirdi. Nunnally'nin smacı ile Maccabi, mola aldı. Sonrasında da farkı koruyan Fenerbahçe, son çeyreğe 74-56 önde gitti.
Son çeyrekte Thompson ile farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, rakibinin de farkı kapatmasına izin vermedi. Sloukas ve Guduric'in sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, maçı 87-73 kazandı.
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Obradovic: Önemli bir galibiyet oldu
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'u 87-73 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk çeyreğe kötü başladıklarını belirterek şöyle konuştu:
"İkinci çeyrekte her şeyi değiştirdik. Savunmamız daha iyiydi. İkinci yarıda aynı şekilde devam ettik ve iyi oynadık. Maccabi FOX, bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Uzun oyuncularını tam saha kullanıyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlara güzel atmosfer için teşekkür ederiz."
Sezonun ilk yarısında İsrail'de Maccabi FOX'a kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine Obradovic, "Her maç için motivasyonunuzun olması gerekiyor. Hangi takımla oynadığınız fark etmiyor. Her maç aynı motivasyon ile oynamanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Spahija: "Fenerbahçe Doğuş kazanmayı hak etti"
Maccabi FOX Başantrenörü Neven Spahija ise Fenerbahçe Doğuş'un kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.
Fenerbahçe Doğuş'un çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu aktaran Spahija, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe Doğuş ile aramızda çok büyük farklar var. Hücumda ve savunmada çok iyi bir takım. Fenerbahçe Doğuş'u boyalı alanda savunsak bile dış atışlardan sayılar buluyorlar. Bu da Fenerbahçe Doğuş'un oyuncularının kalitesini gösteriyor. Obradovic'i ve takımını muhteşem basketbol oynadıkları için tebrik ediyorum, kazanmayı hak ettiler. Çok yeni bir takımız ve hala öğreniyoruz. Sonuç olarak takımımla gurur duyuyorum."
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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