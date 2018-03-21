Galatasaray'ı Allah korudu!

Kadıköy'de 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası her iki taraftan da benzer sözler gelmiş, karşılıklı olarak "Galibiyeti kaçırdık" açıklamaları yapılmıştı. Galatasaraylı Gomis'in "Tanrı gol atmamızı istemedi" değerlendirmesi ise maç sonrasına damga vurmuştu. Fener bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendi ifadesiyle "Herkes kimin daha çok galibiyeti hak ettiğini görsün diye" derbinin rakamlarını ortaya döktü. Çıkan sonuçları kurmaylarıyla değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ı ezmişiz. Tek eksiğimiz goldü" dedi.

G.SARAY 1 PUANA DUA ETSİN

Birçok istatistikte üstün olduklarına dikkat çeken Kocaman, "Galatasaray'ı elimizden Allah kurtardı. Aldıkları 1 puana dua etsinler. Verilmeyen 3 penaltımızdan biri verilse, maçın seyri de, akışı da değişecek, belki de farklı kazanacaktık. Zaten rakamlar ortada, kim galibiyeti kaçırmış görsünler" ifadesini kullandı. Kocaman'ın derbiyle ilgili ortaya koyduğu rakamlarda Fenerbahçe'nin özellikle hücum anlamında açık ara önde olduğu gözleniyor.

SELÇUK BİLE İNAN'MADI!

Fatih Terim için, "Takımına Çanakkale Geçilmez'i oynamaya getirmiş" diyen Aykut Kocaman, derbide Galatasaray'ın hücumu ikinci plana attığını rakamlar üzerinden yardımcıları ile paylaştı. Belhanda'nın (11), Hasan Ali Kaldırım'ın (22) yarısı kadar topla oynamasına dikkat çekti. Orta sahanın merkezindeki Selçuk İnan'ın üçüncü bölgede sadece 1 kez topla oynamasının ise "Galatasaray'ın düştüğü çaresiz durumun göstergesi olduğunun" altını çizdi.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN TESPİT ETTİĞİ İSTATİSTİKLER