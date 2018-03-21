4 yıllık sözleşme istiyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    4 yıllık sözleşme istiyor

    4 yıllık sözleşme istiyor

    Geçen sezon sonunda 1 yıllık sözleşme yapılan ve kontrat süresi 30 Haziran'da sona erecek olan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin takımdaki durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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