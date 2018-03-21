Sabır, mücadele az hata ve zafer
Soldada şampiyonluk hakkında “Önümüzde kazanmamız gereken 24 puan var” diyen İspanyol, “Daha az hatayla mücadele edip rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, milli aranın ardından hedeflerinin 8'de 8 olduğunu söyledi. Hazırlık dönemini iyi geçirmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli golcü, Galatasaray maçında çok iyi oynadıklarını ancak tek eksiğin gol olduğunu dile getirdi. "Önümüzde kazanmamız gereken 24 puan var" diyerek hedeflerini ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk isteklerinin son düdüğe kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.
UMUTSUZLUK YOK
Sarı-lacivertli forvet, ligi zirvede bitirmek için umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğinin altını çizerek şampiyonluk reçetesini şöyle açıkladı: "Tek isteğimiz şampiyon olmak. Bunu başarmak için de daha az hata yapmalıyız. Sabırla rakiplerimizin puan kaybını beklememiz gerek. Ve elbette sahada mücadele edip kazanmak."
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:29
-
FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
-
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
-
PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
Sabır, mücadele az hata ve zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.