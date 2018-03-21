Sabır, mücadele az hata ve zafer – Fotomaç – 21 Mart 2018
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HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Sabır, mücadele az hata ve zafer

    Sabır, mücadele az hata ve zafer

    Soldada şampiyonluk hakkında “Önümüzde kazanmamız gereken 24 puan var” diyen , “Daha az hatayla mücadele edip rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.

    'nin forveti , milli aranın ardından hedeflerinin 8'de 8 olduğunu söyledi. Hazırlık dönemini iyi geçirmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli golcü, Galatasaray maçında çok iyi oynadıklarını ancak tek eksiğin gol olduğunu dile getirdi. "Önümüzde kazanmamız gereken 24 puan var" diyerek hedeflerini ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk isteklerinin son düdüğe kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

    UMUTSUZLUK YOK
    Sarı-lacivertli forvet, ligi zirvede bitirmek için umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğinin altını çizerek şampiyonluk reçetesini şöyle açıkladı: "Tek isteğimiz şampiyon olmak. Bunu başarmak için de daha az hata yapmalıyız. Sabırla rakiplerimizin puan kaybını beklememiz gerek. Ve elbette sahada mücadele edip kazanmak."

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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