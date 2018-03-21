NBA’yle fark azalıyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    ’yle fark azalıyor

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    F.Bahçe Doğuş’un tecrübeli ismi , basketbol kaletesinin giderek seviyesine yaklaştığını dile getirdi

    Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı , basketbolu ile arasındaki kalite seviyesinin giderek azaldığını söyledi. kariyerli oyuncu, " basketbolu giderek level atlıyor. 'dan birçok oyuncunun 'ye gitmesi bunu gösteriyor" dedi. Kalitenin, zorluğu da beraberinde getirdiğini belirten , "Özellikle bizim gibi Euroleague takımları çok ağır maç temposu ile karşı karşıya. Ama hiç şikayet etmeden bu duruma alışmaklıyız" dedi. , "Yoğun maç trafiğ nedeniye bazen enerjimiz düşebiliyor. Coach bu sorunu geniş kadro imkanıyla çözse de her zaman işler yolunda gitmeyebiliyor. Biz bu işin ağır işçileriyiz" dedi. , Euroleague'de en büyük favoriler arasında gösterildiklerini ekleyip şöyle devam etti: "Bu sene 'un Belgrad'da oynanacak olması bizim için büyük şans. Obradovic, Kalinic ve Guduric'in Sırp olması, bizim için avantaj. Tabii önce oraya gitmek gerekiyor."
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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