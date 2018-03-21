Fenerbahçe'den kısasa kısas! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'den kısasa kısas!

    Fenerbahçe'den kısasa kısas!

    EuroLeague'deki temsilcimiz Doğuş, sahasında ağırladığı maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

    Son şampiyon Doğuş, normal sezonun sona ermesine kısa bir süre kala ekibi 'u sahasında ağırlıyor.

    Maç öncesinde Maccabi benchinin arkasında yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

    İsrail'de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan temsilcimiz, bu kez Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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