"G.Saray artık F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenemez"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç'un açıklamaları şu şekilde: "Bu kutlamaları görünce, bence Galatasaray şampiyon olamaz ama şampiyon olsa acaba ne yapacaklar çok merak ediyorum. Fenerbahçe ile berabere kaldı diye Galatasaray bu kadar mutlu oluyorsa, Fenerbahçe değil asıl bozulan Galatasaray'dır. Böyle bir şey yok. Oynaya zıplaya, zil takmış takım. Oynaya zıplaya, zil takmış taraftarlar... Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, bu Fenerbahçe'yi bu koşullarda da yenemiyorsak biz artık Fenerbahçe'yi yenemeyiz. Bu kadar lehineydi her şey Galatasaray'ın. Yürekler hariç."