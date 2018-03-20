“Ciddi kalite farkı vardı”
Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Neven Spahija, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Spahija, iki takım arasındaki ciddi kalite farkı olduğunu söyledi.
Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Neven Spahija, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Spahija, iki takım arasındaki ciddi kalite farkı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Doğuş'a deplasmanda 87-73 mağlup olan Maccabi Fox Tel Aviv'de Başantrenör Neven Spahija, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Spahija, "Ama maalesef takımım kaybetti. Çok iyi dakikalar vardı ve bundan mutlu olabiliriz ancak önemli olan 40 dakika boyunca aynı seviyede oynamak. Fenerbahçe ile bizim aramızda hem savunmada hem hücumda çok ciddi farklar var. İçeride durdurabilsek bu kez dışarıdan atıyorlar. Bu da Fenerabahçeli oyuncuların kalitesini gösteriyor. Aramızda kalite farkı vardı. Obradovic'i muhteşem basketbol için tebrik ediyorum. Gerçekten kazanmayı hak ettiler. Çok yeni bir takımız. Şu ana kadar ilk 8'in içinde kalmayı başardık. Son 2 maçta bunu kaybettik. Şu anda bu noktanın dışındayız ancak kalan 3 maçta da bunun için savaşacağız. En önemlisi evimizdeki Panathinaikos maçı. Bu maça çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:05
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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