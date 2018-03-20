“İlk çeyrekten sonra kendimize geldik” – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    “İlk çeyrekten sonra kendimize geldik”

    “İlk çeyrekten sonra kendimize geldik”

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü , karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Obradovic, ilk çeyrekte kötü oynadıklarını, ardından kendilerine geldiklerini söyledi.

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü , karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Obradovic, ilk çeyrekte kötü oynadıklarını, ardından kendilerine geldiklerini söyledi.

    Maccabi Fox'u taraftarı önünde 87-73 mağlup ederek Euroleague'deki 19. galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş'ta Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. İlk çeyreğe tembel başladıklarını söyleyen Obradovic, "Savunmamız, Maccabi'ye karşı koyacak seviyede değildi. İkinci çeyrekte her şeyi değiştirdik, tam saha oynadık, top çalmalarımız oldu, savunmamız daha iyiydi. İkinci yarıya da aynı şekilde devam ettik ve bu şekilde devam etmemiz önemliydi. Maccabi bireysel olarak çok kaliteli bir takım. Önemli bir galibiyet oldu bizim için ama hayat devam ediyor. Perşembe akşamı Kızılyıldız'a karşı oynayacağız. Taraftarlara bir kez daha güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “İlk çeyrekten sonra kendimize geldik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN