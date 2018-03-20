“İlk çeyrekten sonra kendimize geldik”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi Fox karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Obradovic, ilk çeyrekte kötü oynadıklarını, ardından kendilerine geldiklerini söyledi.



Maccabi Fox'u taraftarı önünde 87-73 mağlup ederek Euroleague'deki 19. galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş'ta Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. İlk çeyreğe tembel başladıklarını söyleyen Obradovic, "Savunmamız, Maccabi'ye karşı koyacak seviyede değildi. İkinci çeyrekte her şeyi değiştirdik, tam saha oynadık, top çalmalarımız oldu, savunmamız daha iyiydi. İkinci yarıya da aynı şekilde devam ettik ve bu şekilde devam etmemiz önemliydi. Maccabi bireysel olarak çok kaliteli bir takım. Önemli bir galibiyet oldu bizim için ama hayat devam ediyor. Perşembe akşamı Kızılyıldız'a karşı oynayacağız. Taraftarlara bir kez daha güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.