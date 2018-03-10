Bornova’ya ceza – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Bornova’ya ceza

    Bornova’ya ceza

    Maça çıkmadığı için 1 puan silme artı 30 bin TL

    Türkiye Basketbol Federasyonu , Bilyoner.com 'nin 19. haftasında Adana ASKİ ile yapması gereken karşılaşmaya çıkmayan Bornova Beckerspor'a, 1 puan silme ve 30 bin lira para cezası verdi. Bu sezon Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele eden Bornova Beckerspor, geride kalan 19 hafta sonunda 15 puanla 14'üncü ve son sırada yer alıyor.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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