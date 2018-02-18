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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Ayın basketbolcusu Vesely

    Ayın basketbolcusu Vesely

    kupa maçları arasına kadar Şubat ayında çıktığı 2 maçı da kazandı. Zaferlerde ‘Uçan Adam’ ’nin payı büyüktü. 2 maçta 31 sayı kaydetti

    KANARYA, Basketbol Süper Ligi'nde Ocak sonunda Banvit'e kaybettikten sonra Şubat ayında 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler A. Efes'i 100-74'lük skorla mağlup ederken parkede tam anlamıyla Jan Vesely fırtınası esti. Çek yıldız rakip potaya 13 sayı bırakırken istatistik kağıdının kalanını da doldurmayı başardı. 4 ribaund çekerken 6 asistle takımının bu alanda en efektif ismi oldu. 1 blok ve 4 top çalma ile rakiplere göz açtırmadı.

    SAYI LİDERİ OLDU
    FENERBAHÇE Doğuş, ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 95-90'lık skorla geçmeyi bildi. yine galibiyette başrolü oynayan isimdi. Tecrübeli pivot 18 sayı üretti. 5 ribaund çekerken, 1 de asist yaptı. Vesely'yi serbest atıştan durdurmaya çalışan Antep ekibin taktiği tutmadı. Başarılı oyuncu 4'te 4 ile oynayınca 'nin hücumlarını durdurmak kolay olmadı. Vesely'nin performansıyla Fenerbahçe 2'de 2 yaptı.

    Formunun zirvesinde (Mini yorum: Selçuk Aytekin)
    Jan Vesely, Şubat'ta kazanılan G.Antep ve A. Efes maçlarında çift haneli sayılarla sahne aldı. Uzun rotasyonunu sırtında taşıyan Çek oyuncu 2017'nin sonlarındaki hırçın görüntüsünden de uzaklaştı. 5 numarada ona çok ihtiyacı olan Obradovic'i bu ay içinde mahcup etmedi. Wanamaker ve Sloukas ikilisiyle iletişimi çok sağlıklı değildi ancak sezonun bu en önemli döneminde o sorunları da aşmayı başardı. F.Bahçe'nin kupalara giden yolda ona çok ihtiyacı var, bu yüzden verdiği sinyal, geldiği seviye sevindirici.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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