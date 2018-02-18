Ayın basketbolcusu Vesely
Fenerbahçe kupa maçları arasına kadar Şubat ayında çıktığı 2 maçı da kazandı. Zaferlerde ‘Uçan Adam’ Jan Vesely’nin payı büyüktü. 2 maçta 31 sayı kaydetti
SAYI LİDERİ OLDU
FENERBAHÇE Doğuş, ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 95-90'lık skorla geçmeyi bildi. Jan Vesely yine galibiyette başrolü oynayan isimdi. Tecrübeli pivot 18 sayı üretti. 5 ribaund çekerken, 1 de asist yaptı. Vesely'yi serbest atıştan durdurmaya çalışan Antep ekibin taktiği tutmadı. Başarılı oyuncu 4'te 4 ile oynayınca Fenerbahçe'nin hücumlarını durdurmak kolay olmadı. Vesely'nin performansıyla Fenerbahçe 2'de 2 yaptı.
Formunun zirvesinde (Mini yorum: Selçuk Aytekin)
Jan Vesely, Şubat'ta kazanılan G.Antep ve A. Efes maçlarında çift haneli sayılarla sahne aldı. Uzun rotasyonunu sırtında taşıyan Çek oyuncu 2017'nin sonlarındaki hırçın görüntüsünden de uzaklaştı. 5 numarada ona çok ihtiyacı olan Obradovic'i bu ay içinde mahcup etmedi. Wanamaker ve Sloukas ikilisiyle iletişimi çok sağlıklı değildi ancak sezonun bu en önemli döneminde o sorunları da aşmayı başardı. F.Bahçe'nin kupalara giden yolda ona çok ihtiyacı var, bu yüzden verdiği sinyal, geldiği seviye sevindirici.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:20
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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